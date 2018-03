Gazeta do Povo: Eleitores devem informar necessidades especiais ao TRE até o dia 9 de maio

do Gazeta do Povo

Os eleitores que possuem algum tipo de necessidade especial têm até o dia 9 de maio para comparacer no Tribunal Regional Eleitoral e informar sua situação. A informação foi dada na tarde desta sexta-feira (13), pelo desembargador Rogério Kanayama, presidente do órgão.

Segundo Kanayama, esse é o prazo para que a Justiça Eleitoral possa realizar as adaptações necessárias nos prédios que ainda não possuem estrutura, ou para que o TRE-PR possa transferir o eleitor para uma seção com condições de receber portadores de necessidades especiais.

No Paraná, das 5.592 seções eleitorais, 452 ainda precisam ser adaptadas. O Tribunal já enviou ofícios pedindo as melhorias aos órgãos responsáveis, como prefeituras, governo estadual e para a União.

Os eleitores que precisarem de alguma adaptação que permita a total acessibilidade à urna deve procurar a Justiça Eleitoral de sua cidade, até a data estipulada, com o título eleitoral e o documento de identidade.

Regularização. Dia 9 de maio é o prazo final também para os eleitores que precisam regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, como título eleitoral cancelado no recadastramento biométrico, quem não votou e não justificou nas eleições passadas, quem quer transferir o título ou alterar dados e quem precisa fazer o documento pela primeira vez.

Segundo o TRE-PR, mais de 200 mil pessoas tiveram os títulos eleitorais cancelados em Curitiba após o recadastramento biométrico. O eleitor que precisa regularizar o título deve comparecer à Central de Atendimento ao Eleitor do TRE com documento de identidade, comprovante de residência e título eleitoral antigo. A multa varia de R$ 3,51 a R$ 35,10. O valor a ser pago será definido na hora e depende da justificativa de cada cancelamento.

Além disso, os adolescentes que completarem 16 anos até a data do primeiro turno da eleição, dia 7 de outubro, já podem se registrar para votar. O voto é facultativo entre os 16 e 18 anos. Quem fizer 18 anos após 9 de maio e antes das eleições também tem registro e voto facultativos. Para o cadastro de novos títulos, o eleitor precisa levar comprovante de residência em seu nome ou nome do responsável, documento oficial de identificação com foto e filiação. O registro é gratuito.

Serviço. A Central de Atendimento ao Eleitor do TRE-PR funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, na Rua João Parolin, 55, Prado Velho, Curitiba. Mais informações: (41) 3330-8673 e 3330-8674 ou www.tre-pr.jus.br.