Diário Online: PMDB inicia Convenções Zonais em Icoaraci

O PMDB começou ontem (16) em Icoaraci a primeira de uma série de 11 convenções zonais que o partido deve realizar até fim de maio. Durante o evento, o deputado federal José Priante, presidente do Diretório Municipal do PMDB e pré-candidato à prefeitura de Belém, criticou os problemas relacionados a serviços de saúde, trânsito, segurança e limpeza urbana do distrito.

“Icoaraci é o distrito mais próximo de Belém, tem um número expressivo de habitantes,apresenta grande potencial econômico e, mesmo assim, não recebe da prefeitura a atenção que merece”, avaliou o candidato.

Para Priante, os problemas se agravaram não apenas pela negligência dos prefeitos que administraram a cidade nos últimos 16 anos, mas também pela falta de diálogo entre o atual prefeito e os governos estadual e federal. Ele defende uma união de forças em torno do PMDB para tirar Belém do isolamento. Essa união, conforme Priante, começa com o apoio dos moradores em cada bairro e em cada distrito de Belém.

Os eleitos nas zonais vão compor comissões provisórias, que posteriormente elegerão os titulares e suplentes do Diretório Municipal. Caberá aos eleitos nas zonais apontar os principais problemas e reivindicaçõesde cada comunidade. Os pleitos vão subsidiar a elaboração do Plano de Ação do PMDB para Belém, o plano de governo do partido para administrar a capital. “Por isso, é importante que os moradores, filiados ou não ao PMDB, compareçam em massa e exponham suas ideias”, afirmou.

A Convenção Zonal de Icoaraci reuniu mais de 500 pessoas na sede do Pinheirense Esporte Clube, onde foi oficialmente instalada a Comissão Provisória da 30º Zona Eleitoral, que engloba Icoaraci, Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba, entre outras comunidades.

Foram eleitos para representar essas comunidades Catarina Gemaque, Jorge Bruno Júlio, Júnior Cardoso, Roberto Soares e Rodolfo José. As próximas convenções acontecerão naTerra Firme e no Guamá. As convenções são abertas a todos os moradores, filiados ou não ao PMDB.