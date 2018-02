Diário de Pernambuco: Termina o “primeiro” debate entre os candidatos à Prefeitura do Recife

Por Diário de Pernambuco

Terminou neste momento o primeiro “debate” entre candidatos à Prefeitura do Recife nesta eleição. O encontro foi promovido pelo Clube de Engenharia, no restaurante do Hospital Português, contou com a presença dos prefeituráveis Geraldo Julio (PSB) e Mendonça Filho (DEM). A proposta inicial era apresentar e confrontar ideias dos dois em relação à gestão e o planejamento urbano da capital pernambucana. O cientista político e professor da UFPE, Clóvis Miyachi, foi o mediador no evento.

O candidato do DEM, o deputado federal Mendonça Filho destacou um dos principais problemas vividos no Recife: a questão da mobilidade urbana. “As calçadas estão uma lástima. São no mínimo 20 km de ciclovias que a gente propõe, além da revitalização da Av. Norte, da Av. Beira Rio e de tantas outras que precisam. Investimento prioritário em transporte público”, discursou.

O democrata também listou três compromissos prioritários, caso seja eleito prefeito da cidade. O primeiro é resgatar, a longo prazo, o planejamento urbano da cidade. Também estão nos planos de Mendonça a redução em 50% nos custos dos cargos comissionados na prefeitura e promover “uma verdadeira manutenção” na cidade. “Hoje não existe nada em área alguma”, alfinetou.

Na próxima semana, os convidados serão os candidatos Daniel Coelho (PSDB) e Humberto Costa (PT).

