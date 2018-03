Diário de Pernambuco: Petistas participarão de ato de desagravo à saída de Osmar Ricardo

Por Diário de Pernambuco

Após a destituição do vereador Osmar Ricardo (PT) do comando da Câmara de Vereadores, diversas lideranças pestista resolveram se manisfestar contra a decisão. Um ato de desagravo à saída está marcado para às 13h30 de hoje, na sede do Diretório Municipal, e tende a reunir as tendências que apoiam o prefeito do Recife, João da Costa (PT).

Destituição

A bancada petista é formada por seis vereadores, sendo quatro ligados à corrente do secretário estadual de Governo, Maurício Rands, nas prévias. Fazem parte do grupos os vereadores Jurandir Liberal, Múcio Magalhães, Luiz Eustáquio e Josenildo Sinésio.

Segundo Osmar Ricardo, o grupo realizou duas reuniões e decidiu pela troca da liderança, contudo, em nenhum dos encontros o ex-líder esteve presente. “Isso para mim foi um golpe político, que através do debate mesquinho das prévias, querem fazer uma maioria forjada na Câmara”, criticou Osmar.