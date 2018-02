Diário de Pernambuco: Humberto e João Paulo viajam para São Paulo nesta quinta-feira

Por Diário de Pernambuco

O candidato à Prefeitura do Recife, Humberto Costa, e o seu vice, João Paulo, viajam nesta quinta-feira (26) para São Paulo para bater o martelo sobre a participação dos dirigentes nacionais da legenda na campanha petista. Os dois têm encontro com o presidente do partido, Rui Falcão. Humberto destacou que o PT escolheu o Recife como uma das três capitais prioritárias para o partido, junto com São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).

“O PT vai estar muito atento ao que acontece nessas três capitais e vai realizar todos os esforços para ganhar a eleição”, afirmou Humberto durante visita ao Diario de Pernambuco, onde foi recebido por Joezil Barros, Gladstone Vieira Belo e Guilherme Machado, respectivamente presidente, vice-presidente e diretor-Geral dos Diários Associados no Nordeste.

O senador ressaltou que não será surpresa se Salvador (BA), Teresina (PI) e Fortaleza (CE) também ganharem a mesma importância daquelas três capitais. Ele disse que, até mesmo, pelo o que aconteceu durante a pré-campanha, o partido vai se esforçar para conquistar essas cidades. Humberto destacou que ministros e governadores devem vir ao Recife já dentro das próximas semanas.

Segundo o candidato do PT, durante a estadia em São Paulo, ele também terá um encontro com a senadora Marta Suplicy. “Vamos conversar sobre o Sistema Nacional de Cultura, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue, agora, para análise do Senado”, contou. Humberto tem interesse em ser o relator do projeto. Questionado se a relatoria atrapalharia a campanha, Humberto garantiu que não. “Haverá um esforço concentrado de votação em dias específicos dos meses de agosto e setembro e as demais sessões não serão deliberativas”, explicou.

