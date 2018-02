Diário de Pernambuco: Candidatos no Recife participam de debate nesta manhã

Por Diário de Pernambuco

A campanha política no Recife está entrando numa “segunda fase”. Este é o período em que os candidatos à prefeitura começam a participar dos primeiros debates. Está acontecendo neste momento a segunda sabatina entre os postulantes da capital. Desta vez, entre o tucano Daniel Coelho e o petista Humberto Costa. O encontro está sendo organizando pelo Clube de Engenharia, no Clube Português, e cada candidato tem 20 minutos para apresentar suas propostas nas áreas de planejamento urbano e desenvolvimento econômico. Na última semana, os convidados foram os também candidatos Mendonça Filho (DEM) e Geraldo Julio (PSB).

O Diario desta terça-feira traz a reportagem “Candidatos passam por sabatina”, assinada pela jornalista Aline Moura. A matéria destaca a importância deste momento no debate eleitoral e o contexto das entidades sociais organizadas, que apesar de não oficializar, na maioria dos casos, o apoio a um determinado candidato, nutre certa simpatia e pode ser decisiva para a conquista de votos. Para se ter um exemplo do “poder” de algumas, o Sindicato dos Professores do Recife conta com a participação de mais de 4,5 mil filiados.

Além disso, estas fundações e organizações, como Sindicato da Construção Civil de Pernambuco (Sinduscon) e a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL) podem ser decisivas na arrecadação de recursos para financiar campanhas, através da rede de relacionamento e poder financeiro de seus associados. Ontem, o presidente do Sinduscon, Geraldo Miranda, que recebeu o candidato do governador Eduardo Campos (PSB), o ex-secretário estadual Geraldo Julio, deixou escapar a “preferência” de sua entidade.

“Vai ser uma tarefa complicada para os outros candidatos virem aqui depois de você falar sobre gestão. Você não pediu nenhum voto aqui, mas talvez você tenha conquistado muitos”, revelou Miranda.

Os candidato do PSDB, o deputado Daniel Coelho, e do PT, o senador Humberto Costa, são os únicos entre os postulantes da capital que participam de duas sabatinas nesta terça-feira. Após o encontro no Clube de Engenharia, o tucano tem um almoço na Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE). Já Humberto participa, às 11h, de um debate sobre Tecnologia da Informação com representantes do Porto Digital.

