Diário de Pernambuco: Candidatos à Prefeitura do Recife intensificam agenda nesta terça-feira

Por Diário de Pernambuco

Um dia após o feriado de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, a agenda dos candidatos a Prefeitura da capital pernambucana, nesta terça-feira (17), é marcada por caminhadas e reuniões com as equipes de campanha para elaboração de estratégias eleitorais.

O candidato do PSDB, Daniel Coelho, segue agenda pela manhã, com reuniões em bairros da cidade, e pela tarde, às 15h, entrega o Pedido de Informação na Prefeitura, na sede da Prefeitura.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já Mendonça Filho (DEM), realiza caminhada, às 16h30, na comunidade do Caranguejo Tabairares.

O candidato do PT, Humberto Costa, inicia a terça-feira com visita a Dom Fernando Saburido, na Curia Metropolitana, nas Graças.

Geraldo Júlio (PSB), segue agenda intensa logo desde às 8h, quando grava seu guia político. Às 10h tem uma reunião para o monitoramento da campanha eleitoral e à tarde, se reúne com a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi). Pela noite, o socialista marca presença no Jantar com Artistas, no Paço Alfândega, e no fim da noite cumpre a Agenda 40, em Jardim São Paulo.

Leia mais em Diário de Pernambuco