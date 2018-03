Diário de Cuiabá: Silval declara apoio publicamente

Diário de Cuiabá

Pela primeira vez, o governador Silval Barbosa (PMDB) anunciou que irá apoiar a candidatura do empresário Dorileo Leal (PMDB) à prefeitura de Cuiabá. “Sou partidário e, se tenho candidato aqui, tenho o maior prazer de subir ao palanque do meu partido. Não tenho dificuldade e vou trabalhar para o meu candidato”.

Até o momento, Silval vinha mantendo postura diplomática, evitando manifestar apoio a qualquer candidato, mesmo que do seu partido, para não desagradar às legendas que compõem sua base de sustentação. Isso porque ao menos duas delas lançarão candidatura própria na Capital. O PR aposta no secretário-extraordinário de Acompanhamento da Logística Intermodal de Transporte, Francisco Vuolo, enquanto o PT tem como pré-candidato o vereador Lúdio Cabral.

Para chegar a um consenso, o governador tem liderado discussões entre os partidos. Durante reunião com representantes das legendas, realizada na última segunda-feira (9), ele determinou a formação de um fórum partidário e de um conselho político, cujos integrantes ficarão responsáveis por definir as diretrizes que nortearão a disputa eleitoral nos 141 municípios do Estado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em princípio, o peemedebista tinha declarado que se manifestaria apenas em um eventual segundo turno. Agora, afirma que subirá ao palanque logo no primeiro turno e já trabalha para cooptar apoio de outras siglas à candidatura de Dorileo. “Se estamos buscando entendimento, daqui a pouco até os outros partidos estão apoiando essa candidatura”.

Além de garantir apoio ao empresário, Silval demonstrou confiança em sua vitória. “Ele [Dorileo] já subiu mais de 1.000% nas pesquisas. Nas primeiras pesquisas, ele aparecia com 1% da intenção de voto e agora já está com 12%. Se continuar com esse crescimento, vai surpreender muitos candidatos”.

A declaração deve provocar reação no PR. O partido tem sido enfático ao defender que o chefe do Executivo se mantenha isento durante o pleito na Capital e em municípios cujas eleições estiverem polarizadas com candidatos de partidos do seu arco de alianças.