Correio do Estado: Três municípios têm candidatos únicos; já Campo Grande é recordista

Por Correio do Estado

A maior parte dos eleitores em Mato Grosso do Sul não terá muita opção para escolha dos futuros prefeitos. Nos municípios de Taquarussu, Inocência e Dois Irmãos do Buriti, por exemplo, apenas um candidato estará em campanha eleitoral e o seu adversário será o voto nulo por falta de alternativa. E a situação não é muito diferente em outras regiões do Estado em decorrência da escassez de candidatos a prefeito. Em pelo menos 37 cidades, há somente duas candidaturas, uma da oposição e outra da situação.

Em contrapartida, outras 24 prefeituras serão disputadas por três ou mais candidatos. Há também município de pequeno porte com excesso de concorrentes, como Ivinhema e Paranaíba, onde foram registradas cinco candidaturas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Prefeitura de Campo Grande é a recordista do Estado em número de candidatos. Sete nomes disputam a sucessão do prefeito Nelsinho Trad (PMDB) – sendo três deles deputados federais, um deputado estadual, um vereador, um candidato derrotado em eleições anteriores e um novato na política. O número é maior inclusive que o da última eleição municipal, onde havia cinco candidatos a prefeito da Capital.

Leia mais em Correio do Estado