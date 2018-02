Cada Minuto: Galba confirma candidatura: “houve apenas problemas burocráticos”

Por Cada Minuto

O presidente da Câmara Municipal de Maceió, vereador Galba Novaes (PRB) – em entrevista a este blogueiro – confirmou sua candidatura. Havia uma discussão na imprensa pelo fato do registro de Novaes como candidato à Prefeitura Municipal de Maceió não ter aparecido no DivulgaCand 2012.

De acordo com o presidente da Casa de Mário Guimarães, são apenas questões burocráticas envolvendo o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Novaes – por meio de sua assessoria de imprensa – disse que as informações quanto a sua não participação no pleito não passam de ilações sem sentido. Ele se disse inclusive surpreso ao tomar conhecimento destas, pois se encontra no Estado de São Paulo, onde formaliza – segundo ele – mais um convênio com a Câmara Municipal de lá para a implantação da Escola Legislativa.

“Não passa de uma questão burocrática. Ontem à noite recebemos a informação do cartório eleitoral que havia uma demora na emissão de dados de Alagoas para Brasília. O que ocorre também no país todo. Até ontem, 60% das candidaturas previstas tinham sido registradas. Tendo ainda 40% em processamento”, salientou.

De acordo com Galba Novaes, foram entregues toda a documentação necessária dentro dos prazos previstos. “Inclusive de forma revisada e estamos com o comprovante”. O presidente da Câmara acredita que é só procurar o TRE/AL para obter tais informações. Portanto, segundo o próprio Novaes, ele é sim candidato.

