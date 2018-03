Bahia Online: PT discute estratégias para eleição em 2012 com a presença de Wagner

Por Bahia Online

Reunindo membros dos diretórios nacional, estadual e municipais, além de deputados federais, estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e postulantes cargos executivos e eletivos nas próximas eleições, o Partido dos Trabalhadores (PT) realizou neste final de semana o Seminário de Formação Política Eleitoral 2012, em Salvador.

O evento, que teve também a participação do governador Jaques Wagner e de parte dos secretários estaduais, debateu, principalmente, as estratégias que o partido vai adotar para as eleições municipais deste ano. Serviu também para debater a atual conjuntura política estadual e nacional, e debates sobre a participação dos movimentos sociais no processo. A ênfase sobre a participação do PT como cabeça de chapa nas eleições das 35 maiores cidades da Bahia, as alianças com os partidos da chamada base aliada e a monilização da militância foram também debatidas.

Para o deputado federal Valmir Assunção (PT-BA), que esteve presente ao evento ao lado da secretária de Política das Mulheres, Vera Lúcia Barbosa, e dos pré-candidatos a prefeitos por Itamaraju (Dalvadizio Lima) e Bom Jesus da Lapa (Hildebrando Ferreira), e dos postulantes a vereador em Salvador, Carlos Suíca, Paulo Mota e Ernesto Marques, o debate é importante para consolidar o programa do PT junto à população. “Discutimos a conjuntura nacional e do estado, mas atentos às características de cada município e o que o partido pode contribuir para o desenvolvimento dessas regiões”, disse.