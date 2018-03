A Crítica: PMDB reunirá correligionários em Manaus na próxima sexta (27)

Por A Crítica

Os peemedebistas do Estado se reunirão na próxima sexta-feira (27), para definir estratégias do partido visando às eleições de outubro. A informação foi confirmada à reportagem do Portal acrítica.com, pelo deputado estadual Marcos Rotta (PMDB).

O parlamentar que é apontado como possível indicado de Eduardo Braga (líder do partido no Amazonas), para disputar o cargo de chefe do Executivo Municipal, disse que na ocasião os representantes do PMDB pelo Estado, terão a oportunidade de conhecer a atual composição do partido.

O encontro deve reunir vereadores, deputados e lideranças do interior do Estado. Local e Horários ainda não foram divulgados.