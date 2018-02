A Crítica: Mais da metade das candidaturas, em Manaus, aguarda julgamento do TRE-AM

Por A Crítica

Até a noite desta segunda-feira (23), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) havia divulgado em seu site a quantidade de sentenças positivas e negativas ao registro de candidatura. Ao todo são 249 candidatos a Prefeito, Vice Prefeito e Vereador que tiveram seus registros de candidaturas deferidos pela Justiça Eleitoral. Com isso, mais da metade aguardam julgamento (67,444%).

Três candidatos à prefeito já estão com o pedido deferido. São eles: Vanessa Grazziotin (PC do B), Henrique Oliveira (PR) e Herbert Amazonas (PSTU). Os demais, incluindo o candidato Serafim Corrêa (PSB), primeiro a requerer o registro, ainda não tiveram os pedidos julgados. Apenas dois vice prefeitos estão aptos a concorrer o pleito, no caso, o Vital Melo (PT) e o Paulo Nasser (PSC).

Ao todo, 14 são considerados inaptos. A coligação que possui mais candidaturas a vereador indeferidas é a ‘Manaus nossa responsabilidade’ formada pelo PDT, PRTB, PHS, PRP, PPL, que possui cinco registros indeferidos. No total, foram 20 renúncias concedidas e 10 canceladas. Outros 596 aguardam julgamento, enquanto 244 já foram deferidas.

Nas eleições deste ano, foram registrados 861 pedidos para concorrer um lugar na Câmara Municipal de Manaus (CMM) junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) até o último dia 10 de julho.

