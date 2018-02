A Crítica: Deputado Federal Sabino Castelo Branco anuncia candidatura a prefeito de Manaus

Por A Crítica

O deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB) afirmou ontem que é candidato a prefeito. Com esse anúncio, sobe para nove o número de candidaturas à Prefeitura de Manaus.

Sabino disse que havia assumido com o governador Omar Aziz (PSD) o compromisso de apoiar a candidatura da deputada federal Rebecca Garcia (PP). Como a parlamentar desistiu, ele disse que ficou à vontade para disputar o pleito.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O deputado ainda não tinha comunicado a decisão ao governador, mas disse acreditar que Omar aceitará a decisão dele. “Antes de surgir o nome da deputada Rebecca, o governador disse que todos tinham o direito de ser candidato. Mesmo assim, apoiei a deputada, que era indicada pelo governador. Mas como houve a desistência, eu decidi lançar a minha”, explicou Sabino.

Com a desistência de Rebecca Garcia, a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) foi escalada por Omar Aziz e o senador Eduardo Braga (PMDB) para assumir a candidatura apoiada pelo grupo político deles. “Isso não significa que o PTB saiu da base do governo. Continuamos ao lado do governador”, disse o deputado federal.

O parlamentar explicou que, como a convenção do PTB não foi realizada, porque ocorreria no mesmo evento onde a candidatura de Rebecca Garcia seria confirmada, a homologação das candidaturas da sigla, inclusive a dele, ficou a cargo da executiva municipal da legenda. O que deve ser feito nesta segunda-feira (02). Até as 18h de domingo (01), Sabino disse que tentava, mas sem sucesso, falar por telefone com Omar Aziz. “O governador está em Parintins, e não consegui contato com ele ainda. Mas já comuniquei a decisão ao secretário-geral do partido do governador, o Paulo Radin”, disse o deputado federal.

Sabino disse que terá como candidato a vice-prefeito o empresário Cícero Lima, do Partido Social Democrata Cristão (PSDC). Com a candidatura, Sabino disse que, de imediato, a coligação PTB e PSDC lançarão 30 candidatos a vereador. “Mas se coligarmos com outros partidos pode passar de 50 candidatos”, ressaltou o candidato.

O deputado afirmou que confia no eleitorado dele, e que conhece os problemas da cidade, o que o qualifica para administrar Manaus. “Eu já fui testado por quatro vezes nas urnas. Tenho o sentimento que o povo quer uma liderança mais jovem que tenha disposição para trabalhar e conheça os problemas de Manaus”, disse.

Leia mais em A Crítica