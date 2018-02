A Crítica: Candidatos a prefeito do AM compõe listas dos 36 investigados pelo STF

Por A Crítica

Os candidatos à prefeitura de Manaus, senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB), Henrique Oliveira (PR) e Sabino Castelo Branco (PTB), estão entre os 36 dos 92 congressistas que concorrem às eleições para a prefeitura da capital, investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com mátria do uol.com, com base em dados do site do Congresso em Foco, concorrem as eleições deste ano, três senadores e 32 deputados federais, em todo o país, com algumas pendência judicial para o cargo de prefeito e um deputado investigado a vice-prefeito.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na matéria, há chamada para o leitor ir até à lista dos candidatos pendentes com a justiça, de acordo com Senado ou Câmara Federal e acessar as acusações que constam no site do Congresso Foco.

A senadora Vanessa Grazziotin aparece com investigada no inquérito 3368, por crimes eleitorais. Sabino Castelo Branco consta como: “O deputado federal foi condenado pelo TRE-AM, em fevereiro, à perda do mandato e a oito anos de inelegibilidade por abuso do poder econômico. O colegiado entendeu que ele usou o programa de TV que tem na capital amazonense para se promover nas eleições de 2010. Cabe recurso. Também é réu no Supremo por peculato (AP 538) e investigado por crimes contra ordem tributária (Inq 2940).”

Henrique Oliveira Responde à Ação Penal 581 (crimes eleitorais) e ao Inquérito 3093 (prestação de contas). Dos três candidatos, Henrique Oliveira responde ao site: “Não sofri qualquer condenação de órgão colegiado nem de juízo monocrático. Portanto, sou ficha limpa. As acusações não têm qualquer justa causa e no mérito serão julgadas improcedentes”, diz o deputado.” O site Congresso em Foco publica também a resposta do candidato Henrique Oliveira na íntegra.

Na matéria do Uol é explicado em detalhes a situação dos candidatos e o que alguns responderam sobre o assunto, incluindo as respostas ao site do Congresso em Foco.

Leia mais em A Crítica