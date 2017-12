Radar eleitoral

Gazeta do Povo: Propostas de candidatos para segurança não atacam diretamente o problema

Por Gazeta do Povo O combate à criminalidade será um dos principais desafios do próximo prefeito de Curitiba. Em 2011, foram 685 homicídios somente nos limites do município – uma taxa de 38,8 assassinatos para cada 100 mil habitantes, quase quatro vezes acima do índice considerável como tolerável pela ONU. Apesar de muitas das atribuições