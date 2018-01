Vem aí o Portal Brasileiro de Dados Abertos, ‘caçula’ do Portal da Transparência

O Portal da Transparência do governo federal vai ganhar um irmão caçula em abril, quando será lançada a versão final do Portal Brasileiro de Dados Abertos, projeto que está em testes na internet desde o final do ano passado. Os dois portais permitirão a consulta de números do governo relacionados a servidores, despesas, investimentos e convênios, entre outros, mas com uma diferença fundamental: enquanto o primeiro apresenta um menu fixo de dados pré-formatados, o segundo terá um cardápio de dados brutos e legíveis por máquinas. Em outras palavras, o portal será uma espécie de biblioteca de datasets que poderão alimentar, de forma automática, aplicativos e sites montados por terceiros.

Um dataset é um conjunto de dados organizados de forma a que possam ser tabulados, filtrados e reorganizados de acordo com os interesses ou as prioridades de cada um. A partir deles é possível apresentar as informações de “n” maneiras diferentes. Um dataset com todas as despesas do governo pode alimentar, por exemplo, um aplicativo que mostre um ranking das empresas que recebem mais recursos e outro que monitore apenas as liberações de verbas para Passa Quatro (MG), Não-Me-Toque (RS) ou outro município qualquer.

Se os dados estiverem disponíveis, nada será impossível. Imagine um mapa das rodovias federais com todos os acidentes fatais em um determinado ano. Um aplicativo de celular, baseado em GPS, que possa dizer “diminua a velocidade; na curva adiante, oito pessoas morreram nos últimos doze meses”. Um mapa que revele onde estão sendo criados mais empregos no país. Um sistema que monitore as notificações de determinadas doenças e lance alertas quando houver aumento anormal de alguma delas.

Algumas bases de dados e aplicativos já estão publicadas no portal, cujo endereço provisório é http://beta.dados.gov.br/. Segundo o secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Delfino Natal de Souza, todos os órgãos do governo estão sendo convidados a abrir suas informações segundo os padrões da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) – tema que este blog comentará em breve.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Daniel Bramatti)