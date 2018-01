Uruguai pede ao Brasil arquivos sobre mortos na ditadura

No Estadão de hoje, reportagem do correspondente do jornal na Suíça, Jamil Chade:

Uruguai pede dados de mortos no Brasil

O governo do Uruguai se prepara para solicitar ao Brasil arquivos sobre uruguaios mortos e desaparecidos no País nos anos da ditadura militar. A revelação foi feita na segunda-feira, 27, ao Estado pelo ministro de Relações Exteriores do Uruguai, Luis Almagro, em Genebra.

À reportagem, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, já indicou que o País está disposto a oferecer as informações que serão solicitadas pelos uruguaios. Na segunda-feira, na ONU, ela garantiu que haverá “transparência plena” sobre os documentos, mas não disfarçou o mal-estar ao ser questionada sobre a carta enviada por militares criticando sua postura em relação a como tratar o passado.

“Precisamos ir no sentido contrário ao que os países da região fizeram nos anos da ditadura quando criaram a Operação Condor. Agora, precisamos ir no sentido inverso e usar o fato de que somos democracias para contribuir justamente na troca de informações”, disse Almagro.

