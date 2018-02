Uma visualização de dados sobre o sistema solar

Tô há tempos pra comentar com vocês sobre essa visualização de dados feita pela Daniela Silva, da Transparência Hacker, junto com dois cineastas, o Bruno Fernandes e a Samanta do Amaral, durante o International Space Apps Chalenge, Hackday que rolou em 21 de abril e contou com o apoio da Nasa e outras agências espaciais.

Com dados sobre o tamanho dos planetas do sistema solar e do Sol, os três mostram, usando apenas massinha de modelar, um cadarço e uma câmera, como a Terra é pequena em relação à maioria dos demais.

Dessas coisas que deixam claro que uma boa visualização de dados, como a deles, é melhor do que qualquer outro instrumento para dar determinadas dimensões.

A Dani ainda não escreveu os passos 2 e 3 do tutorial, mas no passo 1º você, que, como eu, não tem a menor familiaridade com o manuseio de dados, já encontra (em inglês) um belo texto sobre como “raspar” dados usando o Google Docs.

Vale a pena.

(Fernando Gallo)