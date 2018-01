Um diário do poder na voz de FHC

Uma das militâncias deste blog, vocês sabem, é pelo registro dos processos decisórios por parte dos dirigentes de órgãos públicos brasileiros.

Já contei aqui, por exemplo, que parte importante do que se sabe a respeito da Crise dos Mísseis cubanos, o mais tenso momento da Guerra Fria, vem de gravações feitas pelo próprio presidente dos EUA, John Kennedy, das conversas por ele mantidas no Salão Oval.

Daí porque torcemos para que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) publique as gravações que fez diariamente (ou quase isso) nos anos em que ocupou o Planalto, como relatado em reportagem de Gabriel Manzano publicada na edição desta quinta-feira do Estado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se eventualmente não puder ser objeto de matéria jornalistica por seus contemporâneos, ao menos será, no futuro, um belíssimo material para os historiadores de seu governo.

(Fernando Gallo)

O ‘diário do poder’, na voz de FHC

Durante seus oito anos na Presidência da República, Fernando Henrique Cardoso manteve uma rotina secreta, de que só os muito próximos sabiam: ele fazia gravações diárias, ou quase diárias, no fim do expediente, sobre o que tinha dito, ouvido, pensado e decidido naquelas 10 ou 12 horas.

Dez anos depois de descer a rampa do Planalto, o segredo veio à tona. Numa recente entrevista ao médico Dráuzio Varela, ele falou da sua vasta coleção de fitas e avisou que ela está sendo degravada e organizada por uma colaboradora.

“Deve dar umas dez mil páginas ou mais”, calcula FHC. São centenas de fitas – só uma fase inicial já tinha cerca de 200 – que podem resultar, quem sabe, no grande livro de memórias da Era FHC. “Ainda não decidi o que fazer com os registros”, avisou o ex-presidente numa conversa com o Estado.

Enquanto ele se decide, um passo adiante já foi dado: sua “eterna” colaboradora, a socióloga Danielle Ardaillon – que o segue e organiza seus papéis desde os anos 70, quando os dois trabalhavam no Cebrap – está debruçada em cima desse “diário do poder”, coordenando sua transcrição e organização.

O que contêm essas fitas? “A maior parte das gravações de 1995 refere-se a temas políticos”, esclarece o ex-presidente. Ele já leu a degravação desse primeiro ano de poder “para corrigir nomes próprios, cortar repetições e mostrar modificações para o caso de edições futuras”. Foi um período, como se sabe, em que ele se ocupou do Plano Real, da “pauleira” das privatizações e das primeiras reformas, da administração e da Previdência. Mas, cauteloso, ele adverte: por enquanto, “não há seleção de trechos nem foi feito qualquer trabalho editorial”.

É um baú de memórias construído com método. Ele mesmo detalha: “Quando não gravava no mesmo dia, eu fazia referências ao que acontecera nos dias anteriores. Há, obviamente, referências a pessoas e situações, mas raramente a assuntos pessoais. Eu gravava sempre no Alvorada ou em viagem, geralmente ao final do dia. Jamais contei com a ajuda de terceiros”.

Histórico. Registros diretos do poder, logicamente, não são nenhuma novidade. O século 20 quase inteiro desfila em quilômetros de filmes e discursos, públicos e confidenciais, sobre grandes guerras ou pequenas homenagens. Muitas vezes, esse material contribui para esclarecer e até mudar a história.

Nos EUA, o presidente John Kennedy instalou um sistema secreto de gravação sua sala e, entre suas gravações, há uma conversa com o embaixador no Brasil no início dos anos 60, Lincoln Gordon. Os dois discutiam como lidar com o governo João Goulart – um indício do envolvimento americano em sua queda. Nos anos 1970, conversas gravadas de Richard Nixon, que ele fez de tudo para esconder, ajudaram a tirá-lo do poder, no caso Watergate.

O que FHC fez é diferente: são depoimentos informais, no calor da hora, sobre o minuto a minuto do poder. História feita com pequenas peças do varejo, espontâneas, esclarecedoras.

O ex-presidente avisa que não tem planos de publicar nada agora “e talvez nem faça qualquer publicação em vida”. Mas, como lembrou ao Estado, “as gravações originais e suas transcrições ficarão disponíveis para que os cortes e correções possam ser cotejados”. Sinal de que ele não tem pressa – mas a História também não tem. E de que, em algum momento, o seu “diário do Planalto” virá a público.