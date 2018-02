Prefeitura de SP promove ‘café hacker’ para debater seu sistema eletrônico de informações

Para aqueles que querem discutir o sistema eletrônico de informação da Prefeitura de São Paulo e também saber sobre informações guardadas pelo Executivo municipal.

(Fernando Gallo)

Controladoria e Prodam convidam para ‘Café Hacker’ sobre o e-SIC

Interessados em participar do evento devem se inscrever pela Internet

Com o objetivo de discutir melhorias no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) da Prefeitura de São Paulo, a Controladoria Geral do Município (CGM) e a Prodam (Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município) convidam para o “Café Hacker do e-SIC”.

O encontro será realizado na próxima quarta-feira (18/9), das 9h30 às 12h30, na sede da Prodam, em São Paulo. Devido a limitações do espaço, é necessário fazer inscrição prévia. As vagas serão limitadas aos 50 primeiros inscritos. Clique aqui para realizar a inscrição.

O e-SIC foi implantado há um ano pela Prefeitura em cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Com o Café Hacker, a CGM e a Prodam esperam que programadores, jornalistas e outros cidadãos que utilizam o e-SIC apontem dificuldades ou problemas encontrados no sistema e apresentem sugestões para seu aprimoramento.



Sobre o Café Hacker

O encontro na Prodam faz parte da série “Café Hacker”, organizada pela CGM em parceria com diversas secretarias e órgãos públicos municipais. Trata-se de um encontro entre cidadãos interessados em conhecer dados e informações que estão sob guarda da Prefeitura de São Paulo, de um lado; e, por outro, servidores, técnicos e representantes do poder público que lidam cotidianamente com um grande volume de informações, mas nem sempre conhecem as necessidades e demandas da população que quer acessá-las.

Os cafés serão realizados periodicamente, de maneira itinerante. A cada edição, uma Secretaria será a anfitriã, e abrirá suas portas para bater um papo com um grupo. Os encontros já realizados e os próximos eventos são divulgados no blog cafehackersp.org.

Café Hacker do e-SIC

Data: 18 de setembro de 2013, quarta-feira

Horário: das 9h30 às 12h30

Local: Sede da Prodam (Av. Francisco Matarazzo, 1.500 – Água Branca, São Paulo)