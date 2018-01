Nos Estados, transparência a passos lentos

Este blog recomenda a leitura da ótima reportagem de Gabriel Manzano e Isadora Peron, colegas do Estadão, sobre os percalços na implantação da Lei de Acesso à Informação nos Estados.

Um trecho:

Passados três dos seis meses que o governo deu para se implementar no País a Lei de Acesso à Informação (LAI), a única informação segura, até agora, é que o prazo não será cumprido. Além da Controladoria-Geral da União (CGU), que já havia admitido as dificuldades da União para atender às exigências da lei, nos Estados o atraso é geral. Na maioria deles, a Casa Civil ou um grupo especial ainda analisa a lei, para redigir um projeto e mandá-lo à Assembleia entre março e abril – mas as incertezas práticas e jurídicas para redigi-lo são imensas. Nas cidades – a lei valerá para todas acima dos 10 mil habitantes – o assunto caminha a passos mais lentos.

Leia a íntegra aqui.