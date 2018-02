Mais um hackfest

A propósito do hackfest que vai rolar na Casa de Cultura Digital no próximo final de semana, o Públicos recebeu o seguinte e-mail do professor Alvaro Fazenda, do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp):

“Gostaria de aproveitar e informar que logo após o evento em SP, teremos outro em São José dos Campos, no campus da Unifesp, nos dias 31/07 e 01/08 sobre o mesmo tema e com denominação similar: “Brasil@Home – Ciência Cidadã para Sustentabilidade”.

Como professor no campus Unifesp e participante do projeto ForestWatchers gostaria de solicitar, por favor e se possível, a divulgação também deste citado evento em São José dos Campos.

O link para outras informações e inscrições (gratuitas) é: http://forestwatchers.net/hack-sjc/

Mando também,

Documento anexo PDF

, o press-release do evento preparado pela assessoria de imprensa da Unifesp.”

Aí, professor Alvaro. Tá dado o recado.