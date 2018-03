Hackers comparam Bndes a Banco Mundial no quesito transparência – adivinhem quem ganha?

O texto abaixo é resultado de uma produção coletiva de integrantes da Transparência Hacker e do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), que, durante o encontro da Open Government Partnership, em Brasília, se debruçaram sobre dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) para avaliar o grau de transparência da instituição. A conclusão é que o órgão estatal tem muito a aprender com o Banco Mundial. Avaliem:

“Os investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES) já há alguns anos ultrapassaram o total de financiamentos do Banco Mundial.

Em 2011, o banco brasileiro desembolsou R$ 139,7 bilhões (cerca de US$ 70 bilhões),

enquanto o Banco Mundial emprestou na casa dos US$ 40 bilhões, no total. Em 2010,

de acordo com o Itamaraty, o BNDES emprestou US$ 96,32 bilhões, enquanto a

instituição multilateral investiu US$ 28,85 bilhões.

Se o banco estatal brasileiro investe mais, ele é bem menos transparente na internet do

que a instituição global. Desde 2009, o Banco Mundial vem publicando os dados dos

projetos que apoia, de forma aberta, legível por computadores, atualizada e completa.

Em novembro de 2011, o Banco Mundial publicou na internet os dados de todos

os empréstimos que realizou desde a sua criação. As informações são atualizadas

mensalmente, e há um número identificador por empréstimo e outro por projeto (um

projeto pode receber mais de um empréstimo).

Os filtros disponíveis no site do Banco Mundial permitem uma enorme variedade

de cruzamentos de dados, além da criação de gráficos, com interface simples de

usar. As APIs dos dados estão disponíveis, ou seja, os dados estão disponíveis para

processamento. Isso permite, por exemplo, a criação de linhas do tempo sobre a atuação

do banco.

E o BNDES?

A primeira barreira para a busca de dados sobre um determinado empréstimo ou projeto

no BNDES Transparente, seção do site do banco para disponibilizar dados, é o jargão.

Você precisa saber o que são “aplicações diretas” e descobrir que elas estão divididas

em setores. Em “Consultas às Operações do BNDES”, há quatro links: consultas

às operações diretas com empresas, consulta às operações indiretas com empresas,

consulta às operações com micro, pequenas e médias empresas e consulta a operações

com Estados e municípios. Se você quiser encontrar dados sobre a Belo Monte, onde

procurar?

Também não há informações sobre a duração dos projetos financiados e os critérios

de escolha para financiamento. Os projetos são apresentados em tabelas, dentro

de documentos no formato PDF, de difícil processamento, de acordo com a ordem

decrescente da verba desembolsada, e não de acordo com o grupo de investimentos ao

qual eles pertencem.

Enquanto o BNDES Transparente é, na prática, mais uma seção do site institucional do

banco, o site World Bank Data é voltado para a busca de dados. A página oferece de

cara filtros para buscas por país, por área de investimento, por indicadores. Há uma

seção específica para a busca de projetos.

Sobre a Linha 5 do Metrô de São Paulo, que conta com financiamento do Banco

Mundial, há informações como o total do empréstimo, quanto do total ja foi investido

e quanto falta, o prazo final do projeto, o objetivo, a localização geográfica específica

do projeto (o BNDES só dá o Estado). Com o número identificador por projeto e por

empréstimo, é fácil realizar as buscas.

No site do BNDES, não há como saber se, além dos dados quase escondidos num PDF, há

outras operações envolvendo a mesma obra. A ferramenta de busca pelo nome da obra

traz principalmente matérias produzidas pela assessoria de comunicação do banco.

Veja por você mesmo, nessa comparação entre os dados sobre um empréstimo do

Banco Mundial para a Linha 5 do Metrô de São Paulo e empréstimos do BNDES pra a

usina hidrelétrica de Belo Monte.

Para achar as informações disponíveis do projeto do Metrô de São Paulo no Banco

Mundial, acesse:

1) http://www.worldbank.org

2) Projects and Operations

3) Find a project: São Paulo (palavra-chave)

4) Em uma lista, é possível encontrar o link “Sao Paulo Metro Line 5 Project”, com

todos os dados do projeto

Para achar as informações disponíveis da Belo Monte no BNDES, acesse:

1) http://www.bndes.gov.br

2) BNDES Transparente

3) Consulta às operações do BNDES

4) Consulta às operações diretas com empresas

5) 2011- Área de Infraestrutura

6) Em uma tabela, é possível encontrar o projeto, após um CTRL+F para localizar a

palavra-chave Belo Monte, com apenas os seguintes dados: cliente, CNPJ, descrição do

projeto, UF, data de contratação e valor da operação”