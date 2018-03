Governo responde a nota da Transparência Brasil

A Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou nota em resposta às críticas da ONG Transparência Brasil, que ontem atacou a organização da conferência da Parceria para o Governo Aberto, ou Open Government Partnership (OGP). Leia a seguir:

“Nota de esclarecimento

Participação de ONGs brasileiras na Parceria para Governo Aberto

Com relação à nota emitida pela entidade Transparência Brasil a respeito da

participação de Ongs brasileiras na Parceria para o Governo Aberto – OGP, a CGU

esclarece que:

1) Em 16 de junho de 2011, a iniciativa foi formalmente apresentada à Transparência

Brasil durante a reunião do Conselho da Transparência e Combate à Corrupção,

órgão consultivo e colegiado vinculado à CGU, do qual a entidade é membro

integrante. Naquela oportunidade, o representante da Transparência Brasil presente,

Sr. Antônio Augusto de Miranda, participou dos debates sobre a OGP, efetuando

inclusive sugestões de pontos a serem inseridos como critério de avaliação dos países

participantes.

2) Em 29 de agosto de 2011, a CGU enviou e-mail ao Diretor-Executivo da

Transparência Brasil, Sr. Cláudio Abramo, convidando-o para participar de reunião

programada para ocorrer no dia 02/09/2011, com o intuito de discutir o OGP.

3) Em 30 de agosto de 2011, o Sr. Cláudio Abramo respondeu o e-mail, informando

que não iria comparecer. Na mesma data, encaminhou carta ao Ministro-Chefe da

CGU apresentando sugestões acerca das posições a serem adotadas pelo Governo

Brasileiro no âmbito da iniciativa e solicitando a inclusão da Transparência Brasil como

membro do Comitê Diretor da OGP. Essa última, entretanto, não constitui providência

ou decisão que caiba à CGU. O comitê diretor da OGP é constituído de governos de

nove países e de nove entidades da sociedade civil que já se encontravam escolhidas

e convidadas quando a CGU foi também convidada para a primeira reunião em

Washington, em janeiro de 2011. A maioria delas é de âmbito internacional, sendo que

a única entidade brasileira que ali se encontrava era o Inesc.. A CGU não teria motivo

algum para propor a exclusão dessa entidade brasileira, respeitada e conceituada por

longos anos de atividade.

4) As regras da OGP, pactuadas entre os membros fundadores (nove governos e

nove ONGs), aprovadas na reunião de ontem do comitê diretor, preveem que caberá

à própria sociedade civil, sem qualquer interferência dos governos, escolher seus

representantes paro os próximos períodos no comitê diretor. O sistema de renovação

será progressivo, devendo serem substituídos três das nove ONGs atuais, quando da

próxima conferência em março de 2013, a ser realizada em Londres.

5) Em 25 de novembro de 2011, a CGU enviou novo convite ao Secretário-Executivo

da Transparência Brasil para participar, em 07/12/2011, de mais uma reunião que

trataria da OGP e do Plano de Ação Brasileiro, sem, no entanto, receber qualquer

resposta por parte da entidade.

6) Quanto à participação da sociedade civil na formulação dos compromissos do

Plano de Ação Brasileiro, a CGU pretende que ela seja a mais ampla possível. Esse

processo já se iniciou, reuniões foram realizadas, inclusive as acima mencionadas,

e várias ONGs aceitaram nosso convite e contribuíram com suas ideias. Como

os planos dos países são dinâmicos, estão previstas revisões anuais, e para isso

serão colhidas sempre sugestões da sociedade civil. Amanhã (terça), por exemplo, estará

ocorrendo uma ampla reunião com a participação de dezenas de ONGs, dentre as

quais o Inesc, a Transparência Hacker, a Artigo 19, o MCCE, o Ibase, o Idec, o W3C e

a Conecta, para avaliar o plano brasileiro e sugerir outros mecanismos de participação

da sociedade civil.

7) Por outro lado, ressalte-se que a participação na conferência de hoje em Brasília

era livre a qualquer pessoa ou entidade. Tanto assim que um representante da TB se

inscreveu para participar.

Em conclusão, a CGU não pode nem quer ser o juiz da legitimidade de qual (quais)

das Ongs brasileiras devem ter assento no Comitê Diretor da OGP no âmbito

internacional. Para tanto, a TB terá que buscar esta legitimidade junto às demais

ONGs brasileiras e internacionais que estão democraticamente participando do

processo.”