Caixa Preta, o novo blog sobre transparência e Lei de Acesso

O blog Públicos saúda a chegada do Caixa Preta, blog da colega Patrícia Cornils, que também vai tratar da Lei de Acesso à Informação e outras questões ligadas à transparência no setor público. “Uma vez por semana teremos textos sobre como, no miúdo, em cada pedido, a Lei de Acesso é cumprida – ou não. A experiência compartilhada ajuda cada um de nós a entender os caminhos que a informação faz dentro do Estado, ajuda os servidores públicos sérios a se capacitar para atender as demandas da lei. E ajuda os brasileiros a entender o país e interferir em seus rumos.” À luta, Patrícia! (Daniel Bramatti e Fernando Gallo)

