Ajuda para pedir informação sobre gastos com transportes

Abraji e Fórum de Acesso disponibilizam modelo de pedido de informação sobre transporte público

Por Marina Iemini Atoji

A Abraji e o Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas disponibilizam um pedido de informações padrão para ajudar repórteres e cidadãos a solicitar às prefeituras dados sobre o transporte público municipal.

O documento traz uma lista com nove itens básicos que podem ajudar a mapear o custo desse serviço que serviu de estopim para as recentes manifestações no país. A lista pode ser personalizada de acordo com o interesse do repórter ou do cidadão.

No modelo, sugere-se que se peçam dados dos últimos quatro anos, pois isso permite que se avalie a evolução dos valores ao longo do mais recente mandato de prefeito. Entretanto, pode-se alterar o prazo para oito anos (o que permitirá a comparação entre dois mandatos) ou para o prazo que abarque uma mudança significativa no sistema de transporte urbano municipal.

O pedido de informações pode ser aproveitado também em solicitações feitas via Sistemas de Informação ao Cidadão eletrônicos. Basta copiar a lista, adaptando-a de acordo com o necessário, e colar no espaço dedicado ao pedido.

