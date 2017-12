Viva a quintessencial sociedade Tabajara

Alguém falou outro dia que eu estava muito crítica em relação às coisas americanas. Portanto quero aproveitar o espaço que me cabe para fazer uma ode a este país tão eficiente. Viva a sociedade afluente americana!!!! Aqui tem de tudo para todos…..

Em que lugar do mundo eu encontraria o genial Limpador Automático de Box de Banheiro?

Basta afixar a caixinha na parede, apertar um botão, e o limpador borrifa um detergente 360 graus, limpando o box e a banheira. Aí é só passar uma esponja. Diz na propaganda: “é tão fácil, é como ter uma empregada”. A diferença é que duas horas de faxina custam US$ 70 – e o limpador de box sai por US$ 25, mais US$ 5 o refil.

Na condição de semi-inimputável motora, levei anos para aprender a fazer uma baliza. Até hoje não diria que baliza está entre as minhas top 10 habilidades.

Mas aqui nos EUA, terra das oportunidades para todos, os apedeutas motores também têm vez.

O novo Lexus da Toyota tem um sistema opcional de “estacionamento automático”. Basta você parar o carro em frente à vaga, paralelamente ao carro da frente, inserir uns dados no computador de bordo, tirar as mãos da direção e voila – o carro estaciona sozinho.

Baliza automática, isso não tem preço. Ou melhor, o carro custa a partir de US$ 80 mil. Só para apedeutas endinheirados.

Há coisas mais simples, mas não menos engenhosas. O triturador de alimentos, por exemplo. A maioria das pias vem equipada com um triturador, onde você joga todos os restos de comida, que se transformam em lixo orgânico. Bacana.

Inverno ou verão, eles têm a solução (com perdão da rima pobre).

Entrei no carro de um amigo outro dia e ele me disse, todo orgulhoso: “Agora não preciso mais sentar no banco gelado quando saio de manhã para trabalhar.” Seu carro novo vem equipado com aquecedor de bancos – regulável, com temperatura que varia de 1 a 6. Agora ele chega no trabalho com o bumbum quentinho.

No verão, eles também não se apertam. Sabe quando você entra no carro estacionado e está aquele calor insuportável? Não mais. Nada de bafo quente com o auto-esfriador de veículos. Trata-se de um ventiladorzinho que você afixa na janela do carro, com uma frestinha do vidro aberta, e o ar circula. A propósito, o ventilador é movido a energia solar.

Eu já tinha visto propaganda de anti-depressivo veterinário, para cachorro com ansiedade de separação do dono. Agora vejo orgânicos para pets, que gracinha. Os cães não são mais forçados a comer biscotinhos cheios de hormônios e produtos químicos. Que tal os “Biscoitinhos orgânicos Newmans sabor manteiga de amendoim”? Newmans, no caso, é a marca de orgânicos do ator Paul Newman.

Mas nesta quintessencial sociedade Tabajara, não somente há tudo para todos, como necessidades são criadas a todo minuto.

Vai me dizer que você já sabia que precisava de um DVD que imita uma lareira? “Com o DVD lareira passando na sua TV, você quase sente o calor e os estalidos do fogo….você pode curtir o clima e, ainda por cima, não precisa limpar a chaminé”, explica-me a propaganda na TV. Genial.

Não há como não admirar aqueles que trouxeram ao mundo o grill do George Foreman…..

PS- Estou indo para São Paulo, de férias. Confesso que vou ficar um pouco perdida sem meu triturador na pia e sem meu DVD de lareira, mas continuarei postando….