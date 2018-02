Um novo modelo econômico para o Brasil: mais déficit em conta-corrente, menos reservas. É o que recomenda o FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) recomenda que o Brasil

mantenha os atuais déficits em conta-corrente, em vez de voltar para

os superávits pré-crise. E o FMI aconselha os países da América Latina a

evitar acumulação excessiva de reservas. Em vez disso, deveriam usar

linhas flexíveis do Fundo como “seguro” contra fugas de capital em

crises internacionais. As economias da América Latina deveriam “ser

importadoras de capital e continuar a registrar déficits em

conta-corrente perceptíveis, mas há certa relutância entre esses

países, que não querem depender de capital externo, muito volátil”,

disse Jörg Decressin, chefe da divisão de estudos da economia mundial

do Fundo Monetário Internacional (FMI). Decressin disse ao Estado que,

a longo prazo, “mais capital deve entrar nesses países, que poderão

ter déficits em conta-corrente maiores”.

Segundo ele, esse seria o papel dos países latino-americanos no ajuste

dos desequilíbrios globais. Enquanto a China deve estimular seu

mercado doméstico e reduzir sua poupança, e os EUA devem fazer o

contrário, os latino-americanos deveriam parar com sua excessiva

acumulação de reservas e superávits em conta-corrente. Os países da

região, em geral, tinham um pequeno superávit em conta-corrente antes

da crise e passaram a registrar um pequeno déficit . A idéia é que

essas economias não mais acumulem reservas como forma de precaução

contra crises financeiras – mas sim usem o FMI como o “acumulador de

reservas” oficial. “Para facilitar esse processo, deveria haver

garantias de que, toda vez que o capital privado sair do país por

causa de problemas externos, capital oficial (como o do FMI) pode

entrar para ajudar”, disse Decressin ao Estado.”Quando não existem

essas garantias, os países usam os fluxos de capital para acumular

reservas em vez de promover mais crescimento – obviamente, mais

crescimento é melhor do que mais acumulação de reservas.” Ele disse

que o FMI já está oferecendo essas garantias com a “Linha de Crédito

Flexível”, um pacote já fechado com México, Colômbia e Polônia, que

não exige muitas condições e é destinado a países com fundamentos mais

sólidos. O Fundo tentou emplacar essa linha com o Brasil, mas o

presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quis o empréstimo, depois de

ter quitado todas as pendências do Brasil com o Fundo.

Ilan Goldfajn, economista-chefe do banco Itaú Unibanco, discorda da

idéia do Fundo sobre a necessidade de reduzir as reservas nos

emergentes. Durante seminário no FMI ontem, Goldfajn disse que a crise

do ano passado provou a utilidade de altos níveis de reservas, e que

daqui para frente haverá maior acumulação de reservas como um

amortecedor

.

Segundo o economista, com o enfraquecimento da demanda dos Estados

Unidos, o mundo está em busca de um consumidor de última instância. E

mercados domésticos de países como o Brasil são bastante atraentes.

Goldfajn prevê um aumento dos investimentos diretos em países da

América Latina, de olho nos mercados consumidores internos, com

conseqüente valorização da moeda e aumento no déficit em

conta-corrente. Ele prevê que o Brasil terá déficit em conta-corrente

de 2,6% do PIB em 2010 e investimento estrangeiro direto equivalente a

2,33%. “Mas viu-se nessa crise que o nível de reservas ideal, para

medidas de precaução, é maior do que pensávamos anteriormente”, disse

ele.