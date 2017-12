Horn Please

O governo indiano está construindo modernas Express Highways para substituir as horrendas estradas que cortam o país (a que vai de Delhi para Agra, onde fica o Taj Mahal, é uma Cuiabá-Santarém no pior pedaço, e ainda vem com vacas, riquixás e cabras de brinde). Estive em uma das novas estradas – a que liga Mumbai a Pune, cidade onde fica uma fábrica enorme da Tata Motors (a Gurgel indiana que deu certo). É excelente a estrada, de concreto, maravilhosa. Espero que continue esse plano de expansão das estradas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.