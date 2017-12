Hyderabad é a nova Bangalore.

Estive em dois parques de alta tecnologia aqui em Hyderabad, o HiTec City, e o Mindspace Hyderabad. O HiTec City é uma joint-venture entre o governo do Estado de Andhra Pradesh, que ofereceu terras baratas e vários incentivos fiscais, e uma incorporadora. Essa zona econômica especial de tecnologia tem 640 mil metros quadrados e abriga empresas como Microsoft, Tata Consultancy Services, Wipro, GE Capital, Oracle, e mais dezenas.

O Mindscape é perto do Hitec City e tem 425 mil metros quadrados. A demanda foi tanta, explica o diretor da Raheja Corp, parceira do governo no projeto, que já não há mais espaço para empresas de TI se instalarem lá. Estão no Mindscape a IBM, Accenture, Amazon, Qualcomm, oracle e o back office do Bank of America, além de várias start-ups.A Raheja vai construir mais um parque de TI em Hyderabad, com 400 mil metros quadrados, e já tem um em MUmbai. Estão nos planos também um parque tecnológico em Goa. “Goa é o próximo centro de TI”, diz o diretor.

