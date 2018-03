Tempos interessantes – nova jornada

Como diz uma amiga minha, quando você deixar de usar a faca pra comer, vestir bota de caubói com saia, ou sair na rua de tailleur e tênis, está na hora de voltar. Ainda não cheguei nesse estágio – embora, tenha de admitir, já ache a faca “overrated”, como dizem por aqui. Mas chegou a hora de ir, por motivos de família.

Embarco rumo a São Paulo hoje, de mala e cuia, depois de quatro anos em Washington DC. E achei que devia alguma satisfação aos leitores do blog que me aguentaram nesse período.

Saio dos Estados Unidos gostando ainda mais dos Estados Unidos – e com essa frase, já sei que virei alvo dos anglófobos de plantão.

Foi minha terceira temporada morando por aqui. Em 1996, transferi o ano letivo para a Universidade do Texas em Austin. Em 2000 e 2001, fiz mestrado na New York University e estava em Nova York durante os atentados de 11 de setembro, que cobri para várias publicações. E entre 2006 e 2010, tive a grande oportunidade de estar aqui neste período fascinante.

A campanha do Barack Obama, a eleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, a maior crise financeira desde a Depressão de 30, a guerra no Afeganistão, os primeiros dois anos do governo Obama.

Fui mesmo muito sortuda de estar aqui nesses “tempos interessantes”.

Agora, parto para novas aventuras em São Paulo e pelo mundo. Até outubro, vou ajudar no esforço de cobertura das eleições brasileiras. Depois, sigo como repórter especial nas áreas de Internacional e Economia. Vou continuar viajando muito e escrevendo bastante no blog, mais até do que a correria de Washington me permitia. E espero que vocês continuem acompanhando as histórias globais.

Um grande abraço

Patrícia

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.