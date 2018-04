Snowpocalypse – uma nevasca épica paralisa Washington

Chamada de Snowpocalypse ou Snowmageddon, a nevasca épica que castiga Washington desde sexta-feira de manhã pode ser a maior desde 1922. A previsão é que caiam 30 inches, pouco mais de 60 centímetros. Acordei hoje de manhã e resolvi “brave the elements”, como se diz por aqui. A neve está batendo no joelho. A Pensilvânia Avenue, que liga o Capitólio à Casa Branca, sumiu, debaixo de um cobertor branco. No National Mall, tem gente fazendo cross-country ski. Nada funciona – metrô, ônibus, tudo parou. Nenhuma loja está aberta, nem o correio veio. Nenhum jornal foi entregue. Americano costuma ser exagerado, então eu nem estava pondo muita fé na tal tempestade. As pessoas correram para os supermercados e a cena geral era de pânico: prateleiras vazias, acabou papel-higiênico, leite, pão. Ontem à tarde, caía uma nevinha, mas nada de acumular. Pensei – fui ludibriada. Esse pessoal é histérico.

Mas não, acordamos em uma cidade fantasma. É uma nevasca épica, sem nenhum exagero. Abaixo, algumas fotos