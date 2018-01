Sinofobia em alta ameaça economia mundial

Stephen Roach, economista-chefe do Morgan Stanley, alerta em sua coluna de hoje para o crescimento do protecionismo no mundo. A União Européia confirmou tarifas antidumping de 16,5% para sapatos chineses e 10% nos vietnamitas, por pelo menos 2 anos. Nos Estados Unidos, desde o início de 2005, estão tramitando 27 legislações que prev~eem algum tipo de sanção contra a China. “Se alguma dessas leis for aprovada – um grande possibilidade, por causa da persistente estagnação dos salários reais a China pode reduzir seu apetite por papéis em dólar”, adverte Roach. E essa seria uma séria ameaça ao financiamento do déficit americano, que exige um fluxo de capital estrangeiro de US$ 3,5 bilhões POR DIA.

