Sinapses no Texas

Molly Ivins se foi, e, com ela, grande parte do QI satírico do Texas. Mas lampejos de inteligência ainda emanam do grande Estado onde George W. se criou. Sinapses sobrevivem nos lugares mais insuspeitos, diga-se.

O governador do Texas, o conservador Rick Perry, baixou uma medida que exige vacinação de meninas em idade escolar contra o HPV, o vírus que predispõe ao câncer de cólo do útero.

Aplausos? Que nada. Cristãos conservadores criticaram a medida. Dizem que vai contra a linha de educação sexual nas escolas estaduais, que prega a abstinência, e é um estímulo para o sexo antes do casamento. “Se os médicos desenvolvessem uma vacina contra câncer de pulmão, essas mesmas pessoas iriam se opor, dizendo que a vacina incentiva o fumo?”

Agora, como se diz no Brasil, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Aparentemente, um assessor próximo do governador é lobista da Merck – a fabricante da vacina. Hum.