“Seja bem-vindo em nosso vôo, desde que você não tenha cara de muçulmano”

Depois de vários passageiros entrarem em pânico e se recusarem a voar, dois homens de “aparência sul-asiática” foram retirados de um vôo da Monarch Airlines, que ia de Londres para Málaga, na Espanha. Os passageiros acreditavam que os homens eram terroristas e exigiram que eles fossem removidos do vôo. Muitos deixaram seus assentos e alguns ficaram no portão de embarque, recusando-se a embarcar, enquanto os homens não saíssem do avião.

Os dois passageiros foram efetivamente obrigados a deixar o avião e escoltados por dois policiais para fora da aeronave.

O que me faz pensar – até onde vai este racial profiling? Brasileiros barbados e morenos, cuidado. Vocês podem não ser bem-vindos nos aviões.