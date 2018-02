São Pedro vota no Obama

Deus pode ser brasileiro, mas São Pedro definitivamente não é republicano.

O timing do furacão Gustav é qualquer coisa – bem na véspera do início da convenção republicana aqui em St Paul.

O único alívio é o fato de que o ultra-impopular George W Bush e Dick Rasputin Cheney cancelaram suas participações, que mais atrapalham que ajudam.

Mas a programação do evento está congelada – amanhã será reduzidíssima, e o resto da semana depende da magnitude do estrago do Gustav. Stay tuned.