Por que o Brasil está em 122º lugar do ranking Doing Business?

Começo a perceber porque o Brasil está em 122º lugar no relatório Doing Business do Banco Mundial, que avalia a facilidade de fazer negócios nos países, e os Estados Unidos estão em 4º lugar.

Desembarquei no aeroporto de Dulles em Washington DC, na quinta-feira à noite. Em três dias, achei um apartamento, assinei o contrato de aluguel, comprei os móveis, mudei, abri uma conta no banco e já estou devidamente comunicável, com um celular pós-pago. Internet, TV a cabo e linha fixa, só terei daqui a dois dias. Ineficiência? Bom, consigo acessar internet sem fio, de graça, do lobby do prédio. E, de mais a mais, quando dizem que vêm instalar o telefone, eles vêm mesmo.

Nem dá para acreditar que, só três dias atrás, eu estava confraternizando com um grupo de americanos rosados em férias, comendo muffins, em um hotel no subúrbio.

Realmente, esse pessoal facilita a vida de quem quer trabalhar. Quanto tempo leva para assinar um contrato de aluguel no Brasil? É preciso conseguir um fiador, ir no cartório, etc, etc. Ou deixar um depósito de três meses de aluguel, quando o proprietário aceita.

Tudo bem que, por aqui, caso você não tenha histórico de crédito, é preciso deixar um mês de aluguel como depósito. Mas em muitos casos, para quem já mora nos EUA e tem seu perfil de bom pagador estabelecido, nem isso é necessário.

Agora, dito isso….