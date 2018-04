Ovelhas, parem de arrotar!

É difícil ser ecologicamente correto nos dias de hoje. Até as pobres ovelhas contribuem para o aquecimento global. As ovelhas, quem diria, arrotam gás metano, um dos grandes responsáveis pelo efeito estufa. Outro dia estava lendo uma reportagem genial no Wall Street Journal sobre pesquisadores que estão tentando reduzir o efeito estuia causado pelas ovelhas – que ao mascar grama, regurgitar e arrotar, estão indiretamente derretendo as calotas polares.

Papel higiênico macio, daquele mais caro, também é nocivo ao meio-ambiente. Os papéis bem macios não podem ser feitos a partir de fibras recicladas – então contribuem para o desmatamento. Só aquele papel higiênico mais áspero que é fabricado a partir de fibras recicladas.

E teve gente tirando sarro da Sheryl Crowe no ano passado, quando ela recomendou que todos usassem só um quadradinho de papel higiênico a cada visita ao banheiro. Ou seja, vocês verdadeiramente ecológicos, amordacem as ovelhas, usem só um quadradinho, e de papel lixa, por favor.