Mais de 200 jornalistas tentaram garantir uma vaga no giro Europa-Oriente-Médio do candidato superstar Barack Obama. Só 50 conseguiram. Isso porque a viagem de cinco dias vai sair por pelo menos US$ 15 mil para cada jornalista, segundo informou a campanha. Isso não inclui Afeganistão e Iraque, por onde o senador passa neste final de semana – lá, por motivos de segurança, não haverá essa entourage jornalística.

