O dia em que sir Paul McCartney pedalou tranquilamente no Parque do Povo, no meio do campeonato nacional de bumerangue

Sir Paul McCartney estava de camiseta clara e bermuda, sem boné nem óculos, e vinha pedalando na bicicleta da frente. Sua namorada, uma morena bonita, aparentando uns 45 anos, de boné e bastante maquiagem, estava na bicicleta de trás. Foi assim, em pleno Parque do Povo, às 11h, que eu encontrei o Beatle. Eu levava minha cachorra Border Collie Sarah pela coleira, e Sir Paul passou a menos de meio metro de mim. Olhei para uma mulher que caminhava ao meu lado, ela arregalou o olho e dissemos: “É o Paul McCartney!!!” Eu fiquei olhando para cara dele, mas Paul não sorriu, pareceu um pouco irritado, com aquela cara de “ai que saco, fui reconhecido”.

Um dos músicos mais idolatrados do mundo andava de bicicleta incógnito naquele que já começa a ser chamado de Parque do Paulvo, na zona sul de São Paulo. Não tinha nenhum fotógrafo por perto, nem fãs, nem jornalistas. Ninguém o tinha reconhecido. Era como se fosse um casal normal de namorados andando de bicicleta no parque – que, aliás, de povo não tem nada, é frequentado principalmente por moradores da região de classe alta.

Ainda estupefata, peguei meu BlackBerry na mochila que levava nas costas para tirar uma foto. No instante em que eu ergui o BlackBerry, surgiu um segurança, também de bicicleta.

“No pictures!”, disse ele, um homem loiro de uns 50 anos, que vinha seguido por outro segurança de bicicleta. Imagino que havia outros seguranças circulando de bicicleta pelo parque.

“Eu não sou paparazzo, moro aqui do lado, só queria tirar uma foto de longe”, argumentei.

“Por favor, não faça isso. Você vai me deixar muito bravo se fizer isso. Guarde o celular já”, disse ele, sorrindo mas com firmeza, com um sotaque britânico.

Abaixei o BlackBerry, mas ainda não me dei por vencida. Comecei a andar em direção a Sir Paul, e o segurança de novo se aproximou e disse. “É sério, você vai me deixar muito bravo (upset) se fizer isso.”

Sir Paul nem imagina, mas ele escapou do que poderia ter sido um acidente bizarro em terras brasileiras. Com sua bicicleta, o Beatle passou bem no meio do gramado onde se realizava a final do “Circuito Nacional de Bumerangue”. Vários jovens e muitos senhores de terceira idade praticavam seus lances de bumerangue, sem imaginar que poderiam atingir acidentalmente um Beatle.

