O cúmulo da produtividade

Vai ser difícil mesmo competir com essa produtividade chinesa. Segundo informação do jornal China Daily,uma fábrica de eletrodomésticos da província chinesa de Cantão está “multando” seus empregados em 5 yuans (US$ 0,60) por irem ao banheiro no horário de trabalho. A fábrica adotou esta semana a nova norma que impede seus operários de usar os banheiros enquanto trabalham. A medida obviamente irritou os trabalhadores.

Segundo a agência de notícias EFE, um operário identificado apenas pelo sobrenome Tan disse que os diretores comunicaram que, a partir de agora, os empregados só poderão usar os banheiros nas horas de descanso, “salvo em caso de emergência”. (só para quem está com dor de barriga?)

A companhia alega que a medida foi tomada para evitar que seus empregados fiquem passeando durante o expediente. O próximo passo é exigir que os operários trabalhem de fralda…

(Com agradecimentos a Maria Carolina Abe)