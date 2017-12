Na contra-mão

O banco Morgan Stanley revisou para cima sua estimativa de crescimento do PIB da Índia, de 6,8% para 7,6% no ano fiscal que termina em março de 2007.

O banco resolveu elevar suas projeções por causa do faturamento das empresas indianas, que ficou bem acima do esperado, e da alta da produção industrial. Só o setor agrícola teve a projeção de crescimento reduzida, por causa de irregularidade nas monções – é o único ponto comum com o Brasil, cujo setor agrícola também sofreu bastante neste ano.

Só um adendo: descobri uma cidade onde o trânsito é pior do que em São Paulo – Bangalore. Levei uma hora para andar 20 quilômetros, às três da tarde. Dores do crescimento.

Fora isso, a cidade é linda super arborizada.