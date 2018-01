Caros leitores

Este blog vai tirar alguns dias de folga. Estou embarcando para Washington, onde passarei uma temporada como correspondente do Estadão nos Estados Unidos. Na sexta-feira, volto a postar, já da capital dos EUA. Além dos BRICs, economia americana e as idiossincrasias da vida nos EUA serão o tema. Conto com vocês nesta nova aventura e agradeço àqueles que vêm participando!

Stay tuned

Patrícia

