A Obamania já gerou uma febre em “licenciamentos – de Obaminhas de pelúcia a relógios com mostrador Obama. Mas no quesito pegar carona na fama alheia, a Obamagirl é imbatível. Ela foi alçada à fama no paraíso das celebridade instantâneas, o You Tube, com um vídeo onde declarava ter uma quedinha por Obama. Agora, Obamagirl é a estrela de uma festa aqui em Denver, onde os convidados terão oportunidade de ver a “musa” ao vivo. ai,ai.

