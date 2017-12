Islândia, Hungria, África do Sul: quem será a próxima vítima?

Em março, o influente economista Nouriel Roubini, do RGE Monitor e da New York University, já alertava. “Hoje Islândia: amanhã Turquia, Hungria, Austrália, Nova Zelândia….”

Roubini afirmava que, no caso de uma turbulência, os países com maior vulnerabilidade externa, i.e., grandes déficits em conta-corrente, seriam os mais vulneráveis. Dito e feito. Na turbulência da semana passada, os países mais afetados foram África do Sul, Turquia e Hungria.

Isso porque esses países têm grandes vulnerabilidades externas. O déficit em conta-corrente da África do Sul, que está acima de 6% do PIB, vem batendo recordes – é o maior dos últimos 24 anos.

Desta vez, o Brasil parece um pouco mais protegido, apesar da crise política. O País deve fechar o ano com superávit em conta-corrente de 1% a 1,5%.