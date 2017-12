Investimento estrangeiro até 2010

A Economist Intelligence Unit, em parceria com o Columbia Program on International Investment (da universidade de Columbia, em NY), acabam de divulgar o relatório World Investment Prospects for 2010 (perspectivas de investimentos para 2010). O relatório prevê que, entre 2006 e 2010, o Brasil vai receber, em média, US$ 18,2 bilhões por ano em investimentos estrangeiros diretos. Isso nos deixa em 17 lugar no ranking de IED entre 2006 e 2010. Em primeiro lugar disparado vêm os EUA,com média de US$ 298,1 bilhões, seguidos de Grã-Bretanha (US$ 89,4 bi), China (85,7 bi). Entre os emergentes, além da China, Hong Kong (US$ 33,3 bi), Cingapura (US$ 22,3 bi), Rússia (US$ 21,9 bi) e México (US$ 19,1 bi) ficam à frente do Brasil. Mas a Índia (US$ 11,6 bi) perde em volume de IED. O relatório completo está à venda no site da Economist Intelligence Unit

