Infra-estrutura ciclotímica

Tem gente que é ciclotímica – um dia acorda de bom humor, outro dia está de cara amarrada…aqui na Índia, a infra-estrutura é ciclotímica. Só funciona quando está a fim. Neste país que é o paraíso da tecnologia da informação, lar de centenas de milhares de programadores, centro exportador de software, a internet não funciona direito.

Estou há três dias procurando alguma conexão decente de internet. Ainda não encontrei. Tem wireless? Tem, mas é lento e cai. No business center, no quarto de hotel, só conexão discada ou esse wireless mais ou menos.

No momento, estou na sala do servidor do meu hotel, escoltada por um segurança, porque é o único lugar onde consegui acessar de forma decente a internet.

“Mudei para Gurgaon (subúrbio da capital) porque Delhi tem muito blecaute e sempre falta água”, explica-me Pia Kumar, minha cicerone por aqui.

“O celular também não funciona sempre”, completa.

Ai, ai….

