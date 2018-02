Golpe contra o lobby do milho – xarope em baixa

O The New York Times desse domingo tem uma matéria super interessante sobre o famigerado “xarope de milho rico em frutose”, high-fructose corn syrup. O NYT conta que vários fabricantes de alimentos estão trocando o xarope de milho por – veja só – açúcar normal! Aleluia! Agora, já fazem catchup Heinz, vários molhos de salada Kraft, suco de cranberry Ocean spray, tudo com açúcar de verdade. Isso veio depois de muito protesto dos consumidores. Depois de várias pesquisas mostrando que o xarope de milho é muito mais processado que açúcar normal, que foi detectata contaminação com mercúrio, e um estudo letal, dizendo que provoca mais ganho de peso do que açúcar, finalmente fizeram alguma coisa.

A hegemonia do xarope de milho era um retrato de como interesses econômicos podem moldar os hábitos alimentares de um povo. O lobby do milho aqui nos Estados Unidos é poderosíssimo, com senadores como Chuck Grassley, de Iowa, mandando e desmandando no Congresso. Eles garantem em toda Lei Agrícola gordos subsídios para o milho. Os produtores brasileiros de etanol de cana, muito mais eficiente do que o etanol de milho, que o digam. Há anos o Brasil tenta acabar com a tarifa de importação sobre o etanol brasileiro, mas o lobby do milho não deixa.

Pois bem, esse mesmo lobby do milho é tão poderoso que tudo quando é comida industrializada aqui nos EUA usa xarope de milho como adoçante, apesar de haver outras opções muito mais saudáveis.

Por isso é uma ótima notícia que algumas indústrias de alimentos estão ouvindo o consumidor e tirando esse adoçante de seus produtos, finalmente.