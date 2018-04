Gilberto Gil: "Lula veio discutir o significado de Obama"

Gilberto Gil estava ontem no lobby do Four Seasons, onde está a comitiva brasileira que veio para o encontro com Lula. E estava afiado em suas pensatas holísticas:”Lula veio discutir o significado de Obama; eles vão perceber, vão discutir o sentido das percepções mútuas como pessoas e como chefes de Estado.”

Entenderam?

Gil disse que o Brasil é um exemplo a ser seguido pelos Estados Unidos durante a crise e o presidente Lula pode ajudar o presidente Obama. “O Brasil deve servir de exemplo para todas as providências que o mundo e Obama devem tomar”, disse Gil.

“O Brasil se antecipou a uma série de coisas a que agora o mundo tem de se dedicar, em relação a finanças,dificuldades dos bancos, programas de redistribuição de renda, programas como o PAC. Antes de Obama, Lula já foi um proponente desta pauta de terceiro mundismo e força política compartilhada que Obama deve seguir.”